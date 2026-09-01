Informations pratiques

Ammerschwihr

Fête des vendanges

Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans une ambiance conviviale et musicale, découvrez le grand cru Kaefferkopf, le vin nouveau et savourez le fameux repas du vendangeur.

Venez passer un bon moment, allez à la rencontre des vignerons, découvrez leur vin nouveau et leurs vins dont le fameux grand cru Kaefferkopf.

A 16 Assistez au défilé des enfants depuis la place de la mairie vers la porte haute. Vendanges des enfants puis retour vers la place de la mairie pour le pressurage.

A partir de 18h Régalez-vous avec le fameux repas du vendangeur composé de charcuteries, pain et de noix accompagné de vin nouveau tout en profitant de l’ambiance musicale. Possibilité de tartes flambées, desserts et buvette…

Apportez votre casse-noix!

Une ambiance musicale anime cette soirée conviviale. 0 .

Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 acfa68770@gmail.com

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English :

In a friendly, musical atmosphere, discover the Kaefferkopf Grand Cru, the new wine and enjoy the famous grape-picker’s meal.

L’événement Fête des vendanges Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg