Trilla

FÊTE DES VIEUX CÉPAGES TRILLA

Trilla Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 14:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Trilla, salle de fête climatisée du village de 10h à 14h

Dégustation-vente des vins issus de vieilles vignes de cépages traditionnels et de cépages oubliés et replantés. Rencontres avec une trentaines de vigneronnes et vignerons du Roussillon et d’ailleurs.

La même journée, il y a Trilla en fête avec animations divers et food trucks.

8 € Verre de dégustation en verre

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Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 35 60 07

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English :

Trilla, air-conditioned village hall from 10am to 2pm

Wine tasting and sale of wines from old vines of traditional grape varieties and forgotten, replanted varieties. Meetings with some thirty winegrowers from Roussillon and beyond.

On the same day, there’s Trilla en fête , with entertainment and food trucks.

8 ? Glass tasting glass

L’événement FÊTE DES VIEUX CÉPAGES TRILLA Trilla a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES