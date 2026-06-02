Trilla

TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR

Trilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Trilla à partir de 19h

Soirée Banda et Bodega.

Animation par Los Cepos.

Buvette et restauration sur place (food-trucks).

Mairie de Trilla 04 68 59 00 91

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Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 91

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English :

Trilla from 7pm

Banda and Bodega evening.

Entertainment by Los Cepos.

Refreshments and catering on site (food-trucks).

Trilla Town Hall 04 68 59 00 91

L’événement TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR Trilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES