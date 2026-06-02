TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR Trilla
TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR Trilla vendredi 17 juillet 2026.
Trilla
TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR
Trilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Trilla à partir de 19h
Soirée Banda et Bodega.
Animation par Los Cepos.
Buvette et restauration sur place (food-trucks).
Mairie de Trilla 04 68 59 00 91
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Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 91
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English :
Trilla from 7pm
Banda and Bodega evening.
Entertainment by Los Cepos.
Refreshments and catering on site (food-trucks).
Trilla Town Hall 04 68 59 00 91
L’événement TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR Trilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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