TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla
TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla samedi 18 juillet 2026.
Trilla
TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR
Trilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
A Trilla à partir de 10h
Journées festives avec musique de rue (bandas Los Cepos et la Band’à Jéjé ), concert pop-festif (Hop-Hop-Hop), Fête des Vieux Cépages (dégustation de 10h-14h), Spectacle flamenco, Repas spectacle avec la troupe Les Choeurs d’Artichaut-Génération Top 50. Bal avec DJ. Bodega du Comité d’Animation ; Foods-Trucks.
Gratuit (sauf restauration)
.
Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 91 mairietrilla@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Trilla from 10 a.m
Festive days with street music (bandas Los Cepos and the Band?à Jéjé ), pop-festive concert (Hop-Hop-Hop), Fête des Vieux Cépages (tasting from 10am-2pm), Flamenco show, Meal show with the troupe Les Choeurs d’Artichaut-Génération Top 50. Ball with DJ. Bodega organized by the Comité d?Animation; Food Trucks.
Free (except catering)
L’événement TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
À voir aussi à Trilla (Pyrénées-Orientales)
- TRILLA EN FÊTE 1ER JOUR Trilla 17 juillet 2026
- BROUETTES EN FÊTE 2ÈME ÉDITION TRILLA Trilla 25 juillet 2026