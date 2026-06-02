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TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla

TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla

TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla samedi 18 juillet 2026.

Ville : 66220 Trilla

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Trilla

TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR

Trilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

A Trilla à partir de 10h
Journées festives avec musique de rue (bandas Los Cepos et la Band’à Jéjé ), concert pop-festif (Hop-Hop-Hop), Fête des Vieux Cépages (dégustation de 10h-14h), Spectacle flamenco, Repas spectacle avec la troupe Les Choeurs d’Artichaut-Génération Top 50. Bal avec DJ. Bodega du Comité d’Animation ; Foods-Trucks.

Gratuit (sauf restauration)
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Trilla 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 91  mairietrilla@orange.fr

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English :

In Trilla from 10 a.m
Festive days with street music (bandas Los Cepos and the Band?à Jéjé ), pop-festive concert (Hop-Hop-Hop), Fête des Vieux Cépages (tasting from 10am-2pm), Flamenco show, Meal show with the troupe Les Choeurs d’Artichaut-Génération Top 50. Ball with DJ. Bodega organized by the Comité d?Animation; Food Trucks.

Free (except catering)

L’événement TRILLA EN FÊTE 2ÈME JOUR Trilla a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES

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