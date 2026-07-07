Fête des Vieux Métiers Parc du presbytère Clion
dimanche 2 août 2026 · Parc du presbytère · Clion
Informations pratiques
Clion
Fête des Vieux Métiers
Parc du presbytère 28 avenue St André Clion Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Entrée gratuite . Toujours de nombreux artisans qui feront la démonstration de leur métiers ancien artisanal ou rural .Jeux anciens en bois . Pâtisseries et glaces . Buvette . Restauration sur place
.
Parc du presbytère 28 avenue St André Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 83 41 24 clion.musee@gmail.com
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English :
Free admission. As always, there will be many artisans demonstrating their traditional crafts and rural skills. Traditional wooden toys. Pastries and ice cream. Refreshment stand. Food available on site
L’événement Fête des Vieux Métiers Clion a été mis à jour le 2026-07-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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