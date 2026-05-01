Fête des Voisins à Lucy-sur-Yonne Rue de la Mairie Lucy-sur-Yonne

Lucy-sur-Yonne

Fête des Voisins à Lucy-sur-Yonne

Rue de la Mairie Cour de la mairie Lucy-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est la fête des voisins à Lucy-sur-Yonne ! Chacun apporte un plat à partager (quiche, cake, tarte, salade composées, charcuterie, fruits, boissons) ce que vous voulez… pour un moment de convivialité !! Dans la cour de la mairie ou à la salle polyvalente en cas d’intempéries .

Rue de la Mairie Cour de la mairie Lucy-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 30

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English : Fête des Voisins à Lucy-sur-Yonne

L’événement Fête des Voisins à Lucy-sur-Yonne Lucy-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais