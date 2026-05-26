Fête des Voisins Espace des Métiers d’Art Beuvron-en-Auge
Fête des Voisins Espace des Métiers d’Art Beuvron-en-Auge vendredi 5 juin 2026.
Beuvron-en-Auge
Fête des Voisins
Espace des Métiers d’Art 8 la Gare Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez partager un moment convivial et chaleureux lors de ce rendez-vous entre voisins !
Apportez votre bonne humeur, un peu à manger et à boire à partager, et si vous le souhaitez, vos tables et chaises pliantes.
Venez partager un moment convivial et chaleureux lors de ce rendez-vous entre voisins !
Apportez votre bonne humeur, un peu à manger et à boire à partager, et si vous le souhaitez, vos tables et chaises pliantes. .
Espace des Métiers d’Art 8 la Gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 87 72 77 22
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English : Fête des Voisins
Come and share a warm and friendly moment with your neighbours!
Bring your good humour, some food and drink to share, and if you like, your own folding tables and chairs.
L’événement Fête des Voisins Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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