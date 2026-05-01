Cers

FÊTE DES VOISINS CERS

Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La Fête des Voisins c’est l’occasion de se réunir autour d’un apéritif ou d’un repas et profiter d’un moment chaleureux et convivial entre voisins. Partage, échanges et bonne humeur seront au rendez-vous, alors venez nombreux !

Envie de se réunir autour d’un apéritif ou d’un repas et profiter d’un moment chaleureux et convivial entre voisins ? La Fête des Voisins est faites pour vous ! Ce jour-là les habitants d’un même quartier se rencontrent et partagent un repas improvisé. Pour cette raison, chacun est invité à apporter un plat que tous se partageront. Convivialité, échanges, musiques, danses et bonne humeur seront au rendez-vous, alors venez nombreux ! .

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

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English : FÊTE DES VOISINS CERS

Neighbors’ Day is an opportunity to get together for an aperitif or a meal, and enjoy a warm and friendly moment with your neighbors. So come one, come all!

L’événement FÊTE DES VOISINS CERS Cers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34