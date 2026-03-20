SCÈNE OUVERTE APPEL À ARTISTES POUR LA FÊTE DU VILLAGE

Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la prochaine fête du village, une scène ouverte est organisée le vendredi 19 juin. Musiciens et artistes de tous âges et niveaux sont invités à participer.

Dans le cadre de la prochaine fête du village, une scène ouverte est proposée afin de mettre à l’honneur la diversité des talents locaux. Cette soirée, organisée le vendredi 19 juin, s’adresse aux groupes, artistes en solo, musiciens, chanteurs et chorales, quels que soient leur âge ou leur niveau.

Ouverte à tous, cette scène est l’occasion de partager sa passion, de se produire devant un public convivial et de contribuer à l’animation festive du village. Un moment d’expression artistique et de rencontre, placé sous le signe du partage et de la convivialité.

Envoyez votre candidature. .

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

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English : SCÈNE OUVERTE APPEL À ARTISTES POUR LA FÊTE DU VILLAGE

To mark the upcoming village festival, an open stage will be held on Friday June 19. Musicians and artists of all ages and levels are invited to take part.

L’événement SCÈNE OUVERTE APPEL À ARTISTES POUR LA FÊTE DU VILLAGE Cers a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34