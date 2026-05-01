LES ABEILLES EN BASKETS CERS Cers
LES ABEILLES EN BASKETS CERS Cers dimanche 31 mai 2026.
Cers
LES ABEILLES EN BASKETS CERS
avenue Condamine Cers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez profiter d’un rendez-vous sportif et convivial, organisé par l’Amicale de l’école du Bouscarou La course Les Abeilles en Baskets , au stade de Cers. L’occasion parfaite de s’amuser tout en se dépensant !
Venez profiter d’un rendez-vous sportif et convivial, organisé par l’Amicale de l’école du Bouscarou La course Les Abeilles en Baskets , au stade de Cers.
Au programme
– Course enfant de 1 km
– Randonnée et course adulte entre 6 et 8 km
L’occasion parfaite de s’amuser tout en se dépensant ! .
avenue Condamine Cers 34420 Hérault Occitanie amicaledesecolescersoises@gmail.com
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English : LES ABEILLES EN BASKETS CERS
Come and enjoy a friendly sporting event organized by the Amicale de l?école du Bouscarou: the Les Abeilles en Baskets race, at the Cers stadium. It’s the perfect opportunity to have fun and get fit at the same time!
L’événement LES ABEILLES EN BASKETS CERS Cers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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