Cers

RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS

15 place de l’Ancienne Mairie Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de ses rencontres littéraires toute l’équipe de Bibliocers vous invite à une rencontre avec Mireille Pluchard, dans le jardin de la bibliothèque, pour un moment culturel et chaleureux, suivi d’un verre de l’amitié !

Dans le cadre de ses rencontres littéraires toute l’équipe de Bibliocers vous invite à une rencontre avec Mireille Pluchard, dans le jardin de la bibliothèque, pour un moment culturel et chaleureux, suivi d’un verre de l’amitié ! .

15 place de l’Ancienne Mairie Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

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English : RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS

As part of its literary meetings, the Bibliocers team invites you to a meeting with Mireille Pluchard, in the library garden, for a warm and cultural moment, followed by a glass of friendship!

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS Cers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34