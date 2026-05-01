RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS Cers
RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS Cers samedi 30 mai 2026.
Cers
RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS
15 place de l’Ancienne Mairie Cers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de ses rencontres littéraires toute l’équipe de Bibliocers vous invite à une rencontre avec Mireille Pluchard, dans le jardin de la bibliothèque, pour un moment culturel et chaleureux, suivi d’un verre de l’amitié !
Dans le cadre de ses rencontres littéraires toute l’équipe de Bibliocers vous invite à une rencontre avec Mireille Pluchard, dans le jardin de la bibliothèque, pour un moment culturel et chaleureux, suivi d’un verre de l’amitié ! .
15 place de l’Ancienne Mairie Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29
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English : RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS
As part of its literary meetings, the Bibliocers team invites you to a meeting with Mireille Pluchard, in the library garden, for a warm and cultural moment, followed by a glass of friendship!
L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE BIBLIOCERS Cers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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