Fête des voisins Moulin-Neuf
Fête des voisins Moulin-Neuf dimanche 14 juin 2026.
Moulin-Neuf
Fête des voisins
Salle polyvalente Moulin-Neuf Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Fête des voisins Auberge espagnole à la salle polyvalente par Moulin-Neuf en fête à midi 06 71 48 19 10 .
Salle polyvalente Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 10
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English :
L’événement Fête des voisins Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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