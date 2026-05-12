Moulin-Neuf

Fête des voisins

Salle polyvalente Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fête des voisins Auberge espagnole à la salle polyvalente par Moulin-Neuf en fête à midi 06 71 48 19 10 .

Salle polyvalente Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 19 10

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English :

L’événement Fête des voisins Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord