Moulin-Neuf

Marché gourmand

Salle de sport Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Marché gourmand Organisé par le Basket-Club à la salle de Sport 06 40 25 39 64 .

Salle de sport Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 25 39 64

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English :

L’événement Marché gourmand Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord