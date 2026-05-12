Marché gourmand Moulin-Neuf
Marché gourmand Moulin-Neuf samedi 27 juin 2026.
Moulin-Neuf
Marché gourmand
Salle de sport Moulin-Neuf Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Marché gourmand Organisé par le Basket-Club à la salle de Sport 06 40 25 39 64 .
Salle de sport Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 25 39 64
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English :
L’événement Marché gourmand Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord