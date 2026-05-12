Moulin-Neuf

Tournoi de Basket challenge Véro au profit de la Ligue Contre Le Cancer

Le Bourg Moulin-Neuf Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Tournoi de Basket challenge Véro au profit de la Ligue Contre Le Cancer à partir de 10h. 06 40 25 39 64 .

Le Bourg Moulin-Neuf 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 25 39 64

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English :

L’événement Tournoi de Basket challenge Véro au profit de la Ligue Contre Le Cancer Moulin-Neuf a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord