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Fête des Voisins Thilay

Fête des Voisins Thilay

Fête des Voisins Thilay samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle de Nohan

Ville : 08800 Thilay

Département : Ardennes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Thilay

Fête des Voisins

Salle de Nohan Thilay Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Rendez vous à la salle de Nohan
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Salle de Nohan Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 6 88 29 02 89 

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English :

Meet at the Nohan hall

L’événement Fête des Voisins Thilay a été mis à jour le 2026-02-26 par Ardennes Tourisme

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