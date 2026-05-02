Gundershoffen

Fête d’été de la musique St Wendelin

Rue Principale Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

La Musique St Wendelin vous propose de faire la fête à Schirlenhof pour fêter l’été ! Au programme soirée dansante, tartes flambées et restauration, fanfare, …

Venez passer un bon moment lors de la fête d’été de la Musique St Wendelin d’Eberbach.

Au menu tartes flambées et restauration, animation assurée par divers groupes de musique. 0 .

Rue Principale Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 matthieukempf@wanadoo.fr

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English :

The St Wendelin Band invites you to celebrate summer at Schirlenhof! On the program: dancing, tarts flambées and catering, brass band, …

L’événement Fête d’été de la musique St Wendelin Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte