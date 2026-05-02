Fête d’été de la musique St Wendelin Gundershoffen
Fête d’été de la musique St Wendelin Gundershoffen samedi 13 juin 2026.
Gundershoffen
Fête d’été de la musique St Wendelin
Rue Principale Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La Musique St Wendelin vous propose de faire la fête à Schirlenhof pour fêter l’été ! Au programme soirée dansante, tartes flambées et restauration, fanfare, …
Venez passer un bon moment lors de la fête d’été de la Musique St Wendelin d’Eberbach.
Au menu tartes flambées et restauration, animation assurée par divers groupes de musique. 0 .
Rue Principale Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 matthieukempf@wanadoo.fr
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English :
The St Wendelin Band invites you to celebrate summer at Schirlenhof! On the program: dancing, tarts flambées and catering, brass band, …
L’événement Fête d’été de la musique St Wendelin Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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