AGENDA · Reichshoffen
Fête d’été Reichshoffen
samedi 1 août 2026 · Reichshoffen
Informations pratiques
Reichshoffen
Fête d’été
30 rue d’Alsace Reichshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez profiter de cette grande soirée d’été animée par DJ Dany !
Venez profiter de cette grande soirée d’été animée par DJ Dany ! 0 .
30 rue d’Alsace Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 92 35 96 bernardgerard1@orange.fr
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English :
Come enjoy this great summer night hosted by DJ Dany!
L’événement Fête d’été Reichshoffen a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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