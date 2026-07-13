Informations pratiques

Reichshoffen

Fête d’été

30 rue d’Alsace Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez profiter de cette grande soirée d’été animée par DJ Dany !

Venez profiter de cette grande soirée d’été animée par DJ Dany ! 0 .

30 rue d’Alsace Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 92 35 96 bernardgerard1@orange.fr

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English :

Come enjoy this great summer night hosted by DJ Dany!

L’événement Fête d’été Reichshoffen a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte