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AGENDA · Reichshoffen

Fête d’été Reichshoffen

samedi 1 août 2026 · Reichshoffen

Fête d’été Reichshoffen

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
30 rue d'Alsace
Ville
67110 Reichshoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Reichshoffen

Fête d’été

30 rue d’Alsace Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez profiter de cette grande soirée d’été animée par DJ Dany !
Venez profiter de cette grande soirée d’été animée par DJ Dany ! 0  .

30 rue d’Alsace Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 92 35 96  bernardgerard1@orange.fr

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English :

Come enjoy this great summer night hosted by DJ Dany!

L’événement Fête d’été Reichshoffen a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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