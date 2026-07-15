Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

Fête & détours de la Lumière #40 Guinguette itinérante

Espace Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-22

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08

Du 13 juillet au 8 août, l’Estafette parcours les villages de l’Aveyron avec sa Guinguette itinérante, en deployant son comptoir, ses guirlandes et sa scène mobile.

Le voyage débute au monastère, aux portes de Rodez avant de prendre la route des villages, des paysages ouverts et des sites patrimoniaux qui font la richesse de l’Aveyron.

La 40ème Fête de la Lumière viendra clôturer le parcours de la guinguette itinérante. Pour célébrer cet anniversaire, l’oeuvre monumentale Museum of the Moon de Luke Jerram illuminera la bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue, faisant de cette édition anniversaire un moment placé sous le signe du partage, de la découverte et de l’émerveillement.

Haltes au Monastère, St Parthem, Moyrazès, Tauriac de Naucelle, Calmont de Plancatge, Boussac et Sauveterre de Rouergue. .

Espace Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 03 20 86 78 bonjour@assoajal.fr

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English :

From July 13 to August 8, L’Estafette will tour the villages of Aveyron with its traveling open-air café, setting up its counter, garlands, and mobile stage.

L’événement Fête & détours de la Lumière #40 Guinguette itinérante Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)