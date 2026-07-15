Fête & détours de la Lumière #40 Guinguette itinérante Sauveterre-de-Rouergue
mercredi 22 juillet 2026 · Sauveterre-de-Rouergue
Informations pratiques
Sauveterre-de-Rouergue
Fête & détours de la Lumière #40 Guinguette itinérante
Espace Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-22
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08
Du 13 juillet au 8 août, l’Estafette parcours les villages de l’Aveyron avec sa Guinguette itinérante, en deployant son comptoir, ses guirlandes et sa scène mobile.
Le voyage débute au monastère, aux portes de Rodez avant de prendre la route des villages, des paysages ouverts et des sites patrimoniaux qui font la richesse de l’Aveyron.
La 40ème Fête de la Lumière viendra clôturer le parcours de la guinguette itinérante. Pour célébrer cet anniversaire, l’oeuvre monumentale Museum of the Moon de Luke Jerram illuminera la bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue, faisant de cette édition anniversaire un moment placé sous le signe du partage, de la découverte et de l’émerveillement.
Haltes au Monastère, St Parthem, Moyrazès, Tauriac de Naucelle, Calmont de Plancatge, Boussac et Sauveterre de Rouergue. .
Espace Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 03 20 86 78 bonjour@assoajal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 13 to August 8, L’Estafette will tour the villages of Aveyron with its traveling open-air café, setting up its counter, garlands, and mobile stage.
L’événement Fête & détours de la Lumière #40 Guinguette itinérante Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron)
- Randonnée dans la douceur du soir La Rouyrie La Planque le Pouget Sauveterre-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Exposition Temporaire Pôle des métiers d’art Sauveterre-de-Rouergue 17 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin Sauveterre Les Cayroux Les Escourgats Sauveterre-de-Rouergue 21 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin Vallée du Mergou Albagnac Sauveterre-de-Rouergue 28 juillet 2026
- Randonnée dans la fraîcheur du matin Gramond-Boussac Sauveterre-de-Rouergue 4 août 2026