Fête du 14 juillet à Hennequeville Terrain de pétanque Trouville-sur-Mer
mardi 14 juillet 2026 · Terrain de pétanque · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Fête du 14 juillet à Hennequeville
Terrain de pétanque Avenue Gabriel Just Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet, rendez-vous dès 12 h sur le terrain de pétanque de Hennequeville pour un après-midi convivial cocktail offert et animation musicale par Les Bavagonds. Gratuit, organisé par la ville de Trouville-sur-Mer.
À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Trouville-sur-Mer donne rendez-vous aux habitants et aux visiteurs à Hennequeville pour un moment convivial, en musique.
Rendez-vous dès 12 h sur le terrain de pétanque, avenue Gabriel-Just, pour un moment de partage. L’ambiance sera assurée par un cocktail offert et l’animation musicale du trio Les Bavagonds, dont les cuivres et le banjo donneront le ton festif de cette rencontre estivale.
Une manière simple et chaleureuse de fêter le 14 juillet ! .
Terrain de pétanque Avenue Gabriel Just Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Fête du 14 juillet à Hennequeville
On 14 July, join us from 12 noon at the Hennequeville pétanque court for a fun-filled afternoon: complimentary drinks and live music by Les Bavagonds. Free entry, organised by the town of Trouville-sur-Mer.
L’événement Fête du 14 juillet à Hennequeville Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Trouville
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