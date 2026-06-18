Fête du 14 juillet à Vouillé Vouillé mardi 14 juillet 2026.

Vouillé

Fête du 14 juillet à Vouillé

25 Rue des Piots Vouillé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête du 14 juillet

à partir de 15h sur le site de la salle polyvalente (25 Rue des Piots)

De nombreuses animations vous attendent Jeux de société, belote, structures gonflables, retransmission d’une 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football, spectacle Lumière et feu, bal populaire.

Restauration et Buvette sur place. .

25 Rue des Piots Vouillé 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08

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English : Fête du 14 juillet à Vouillé

L’événement Fête du 14 juillet à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin