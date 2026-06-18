Fête du 14 juillet à Vouillé Vouillé
Fête du 14 juillet à Vouillé Vouillé mardi 14 juillet 2026.
Vouillé
Fête du 14 juillet à Vouillé
25 Rue des Piots Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête du 14 juillet
à partir de 15h sur le site de la salle polyvalente (25 Rue des Piots)
De nombreuses animations vous attendent Jeux de société, belote, structures gonflables, retransmission d’une 1/2 finale de la Coupe du Monde de Football, spectacle Lumière et feu, bal populaire.
Restauration et Buvette sur place. .
25 Rue des Piots Vouillé 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du 14 juillet à Vouillé
L’événement Fête du 14 juillet à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Vouillé (Deux-Sèvres)
- Marché de producteurs à Vouillé Vouillé 26 juin 2026
- Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé 17 juillet 2026