AGENDA · Saint-Léger-Vauban
Fête du 14 juillet Saint-Léger-Vauban
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Léger-Vauban
Informations pratiques
Saint-Léger-Vauban
Fête du 14 juillet
Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête du 14 juillet .
Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 22 05
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English : Fête du 14 juillet
L’événement Fête du 14 juillet Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay