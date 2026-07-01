Informations pratiques

Saint-Léger-Vauban

Fête du 14 juillet

Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête du 14 juillet .

Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 22 05

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay