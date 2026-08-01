Informations pratiques

Araules

Fête du 15 Août Grande journée festive et conviviale

Le Bourg Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:45:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Défilé des classards. Concours de pétanque. Animations pour les enfants. Ambiance country avec Country Dance Saint-Maurice. Soupe aux choux, cuite au feu de bois. Bal musette en plein air. Bal disco dans la salle avec White Night Animation.

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Le Bourg Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 39 apel.ecole.st.joseph.araules@gmail.com

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English :

Parade of vintage cars. Petanque tournament. Activities for children. Country atmosphere with Country Dance Saint-Maurice. Cabbage soup, cooked over a wood fire. Open-air musette dance. Disco dance in the hall with White Night Animation.

L’événement Fête du 15 Août Grande journée festive et conviviale Araules a été mis à jour le 2026-07-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire