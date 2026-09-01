Informations pratiques

Ribeauvillé

Fête du 40ème anniversaire de la Clausmatt

1 Klausmatt Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Au programme de cette journée animations pour les enfants et les adultes, vente de produits de montagne, randonnée contée vers les ruines du Sylo.

Repas de midi sanglier à la broche et son accompagnement ou cuisse de poulet grillée ou quiche du sylo (plat végétarien)

Oussia en concert et une rétrospective photos du site à l’occasion de leur 40ème anniversaire.

L’association espoir vous invite à venir fêter son 40ème anniversaire pour y vivre un moment convivial.

Au programme de cette journée animations pour les enfants et les adultes, vente de produits de montagne, randonnée contée vers les ruines du Sylo.

Repas de midi sanglier à la broche et son accompagnement ou cuisse de poulet grillée ou quiche du sylo (plat végétarien)

Oussia en concert et une rétrospective photos du site à l’occasion de leur 40ème anniversaire. 0 .

1 Klausmatt Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Today’s program includes activities for children and adults, a sale of mountain products, and a storytelling hike to the ruins of Le Sylo.

Lunch: spit-roasted wild boar with sides, grilled chicken thigh, or Sylo quiche (vegetarian option)

A concert by Oussia and a photo retrospective of the site to celebrate their 40th anniversary.

L’événement Fête du 40ème anniversaire de la Clausmatt Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr