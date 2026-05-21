Fête du CAEM La Bégude-de-Mazenc
Fête du CAEM La Bégude-de-Mazenc samedi 13 juin 2026.
La Bégude-de-Mazenc
Fête du CAEM
Parc Emile Loubet La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pour cette édition 2026, le CAEM propose une nouvelle formule festive et conviviale, réunissant élèves, familles et habitants autour d’une grande soirée musicale.
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Parc Emile Loubet La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44
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English :
For this 2026 edition, the CAEM offers a new festive and convivial formula, bringing together students, families and local residents for a great musical evening.
L’événement Fête du CAEM La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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