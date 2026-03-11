Fête du Cap-Coz souper du pêcheur et feu d’artifice nautique Près du poste de secours Fouesnant

Fête du Cap-Coz souper du pêcheur et feu d’artifice nautique

Près du poste de secours Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Organisée par le comité d’animation du Cap-Coz

Fête du Cap-Coz avec SOUPER DU PECHEUR

À partir de 19h Animations toute la soirée

Animation musicale avec musique & danse bretonne avec Le cercle celtique Ar Pintiged Foen à 19h15

À partir de 19h Souper du pêcheur mais aussi crêpes sucrées et galettes/galette/saucisse, buvette.

Repas complet (15 €): soupe de poisson, thon grillé et frites, dessert galette saucisse ou jambon fromage à 4,50 € Crêpes froment 1,50 €.

vers 20h30 concert (en attente du groupe)

Feu d’artifice nautique tiré vers 23h. .

Près du poste de secours Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 42 30 06 69

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English : Fête du Cap-Coz souper du pêcheur et feu d’artifice nautique

L’événement Fête du Cap-Coz souper du pêcheur et feu d’artifice nautique Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN