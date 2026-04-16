Segré-en-Anjou Bleu

Fête du Carreau

Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Pour rendre hommage aux mineurs, et à tous ceux qui ont fait la vie avec ses joies et ses peines du carreau de Bois II, le vendredi 1er mai 2026 de 11h à 19h.

Une journée placée sous le signe de la convivialité profitez d’un moment festif autour d’un pique-nique, d’un barbecue et d’un food truck créole, le tout dans une ambiance musicale chaleureuse. Petits et grands pourront s’amuser grâce aux jeux proposés et découvrir un spectacle du KaléidoAct.

Partez également à la rencontre des artistes en visitant leurs ateliers, notamment ceux de Florent Maussion et du Jimmix Parc de Terre Noire. Plongez dans l’histoire locale avec le site Sur les pas des Mineurs de Fer , incluant une visite commentée à 15h00.

La journée se clôturera en douceur à 17h30 avec une lecture musicale La Mine et les Mineurs , interprétée par Franck Trillot, accompagné à la guitare par Jean-Louis Livenais. .

Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

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English :

To pay tribute to the miners, and to all those who have made the life with its joys and sorrows of the Bois II tile pit, on Friday May 1, 2026 from 11am to 7pm.

L’événement Fête du Carreau Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou bleu