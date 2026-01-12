Fête du Chenal d’Ors Parking en face des bâtiments Ocqueteau Le Château-d’Oléron

Fête du Chenal d’Ors

Parking en face des bâtiments Ocqueteau Avenue de la Beaucoursière, près du pont d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

2026-08-02

Dès 15h l’ostréiculture en fête au Chenal d’Ors promenades en chalands, dégustations de produits locaux, bal et feu d’artifice.

Parking en face des bâtiments Ocqueteau Avenue de la Beaucoursière, près du pont d'Oléron Le Château-d'Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51

English :

From 3pm: oyster festival at Chenal d’Ors: boat rides, tastings of local produce, dance and fireworks.

