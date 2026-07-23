Informations pratiques

Eclassan

Fête du cheval de trait

Gymnase Eclassan Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir la fête du cheval de trait avec des balades en calèches, un maréchal-ferrant, une exposition de matériel agricole et un marché de producteurs. L’entrée et les animations sont gratuites.

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Gymnase Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 50 01

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English :

Come discover the draft horse festival, featuring horse-drawn carriage rides, a farrier, an exhibition of farm equipment, and a farmers’ market. Admission and activities are free.

L’événement Fête du cheval de trait Eclassan a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche