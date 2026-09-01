Fête du Cheval Rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Fête du Cheval

Dimanche 27 septembre 2026. Rues du village Mairie Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Foire aux chevaux, vide selleries, défilé, animations musicales, spectacle gratuit aux arènes avec la participation de l’Association Camarguaise de Tourisme Équestre…

Fête du Cheval .

Rues du village Mairie Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Horse fair, saddlery sale, parade, musical entertainment, free show at the arena with the participation of the Association Camarguaise de Tourisme Equestre?

L’événement Fête du Cheval Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer