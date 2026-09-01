Fête du Cheval Rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 27 septembre 2026 · Rues du village · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Fête du Cheval
Dimanche 27 septembre 2026. Rues du village Mairie Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Foire aux chevaux, vide selleries, défilé, animations musicales, spectacle gratuit aux arènes avec la participation de l’Association Camarguaise de Tourisme Équestre…
Fête du Cheval .
Rues du village Mairie Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05
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English :
Horse fair, saddlery sale, parade, musical entertainment, free show at the arena with the participation of the Association Camarguaise de Tourisme Equestre?
L’événement Fête du Cheval Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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