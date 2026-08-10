Informations pratiques

Beuvron-en-Auge

Fête du cidre et marché du terroir

Dans tout le village Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La Fête du cidre revient pour sa 55e édition ! Sur la place du village, assistez au pressage des pommes du verger municipal et appréciez les merveilles du Pays d’Auge présentes sur le marché du terroir !

La Fête du cidre revient pour sa 55e édition ! Sur la place du village, assistez au pressage des pommes du verger municipal et appréciez les merveilles du Pays d’Auge présentes sur le marché du terroir !

Les enfants peuvent presser leur propre jus dans un pressoir à leur taille, jouer avec des jeux géants ou faire leur baptême de poney.

Restauration sur place. .

Dans tout le village Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 63 25 53 26 berrurier.claire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du cidre et marché du terroir

The Cider Festival is back for its 55th edition! In the village square, watch the apples from the municipal orchard being pressed and enjoy the delights of the Pays d’Auge on offer at the local produce market!

L’événement Fête du cidre et marché du terroir Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Normandie Pays d’Auge