Fête du cinéma d’animation : Azur & Asmar, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Fête du cinéma d’animation : Azur & Asmar Vendredi 30 octobre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T15:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:30:00+01:00
Vendredi 30 octobre – 15h
Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes, s’aiment comme deux frères. Jenane, leur nourrice, éduque son fils Asmar, brun aux yeux noirs, ainsi que celui de son maître, Azur, blond aux yeux bleus. À l’âge de raison, les garçons sont brutalement séparés. Le père d’Azur envoie son fils étudier en ville et chasse la nourrice et Asmar.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Réalisé par Michel Ocelot – France – 2006 – 1h39
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