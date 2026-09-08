Fête du cinéma d’animation, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Fête du cinéma d’animation Mercredi 28 octobre, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Mercredi 28 octobre – 14h30

Projection de 2 courts métrages, accompagnés d’histoires imaginées par Mara de Patagonie, conteuse.

Lola et le piano à bruits

Réalisé par Augusto Zanovello – France – 2024 – 27 min

Lola est la grande sœur de Simon, 5 ans, qui vit dans son monde. En l’observant, elle remarque sa grande sensibilité aux petits sons cachés du quotidien. Avec son ami Rolih, Lola décide de construire une machine à bruits pour communiquer avec lui.

Mon petit frère de la lune

Réalisé par Frédéric Philibert – France – 2008 – 6 min

Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste n’est pas vraiment comme les autres enfants.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

CINÉ-CONTE