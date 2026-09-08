Fête du cinéma d’animation, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Fête du cinéma d’animation Mercredi 28 octobre, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Mercredi 28 octobre – 14h30
Projection de 2 courts métrages, accompagnés d’histoires imaginées par Mara de Patagonie, conteuse.
Lola et le piano à bruits
Réalisé par Augusto Zanovello – France – 2024 – 27 min
Lola est la grande sœur de Simon, 5 ans, qui vit dans son monde. En l’observant, elle remarque sa grande sensibilité aux petits sons cachés du quotidien. Avec son ami Rolih, Lola décide de construire une machine à bruits pour communiquer avec lui.
Mon petit frère de la lune
Réalisé par Frédéric Philibert – France – 2008 – 6 min
Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste n’est pas vraiment comme les autres enfants.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
CINÉ-CONTE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’emploi informatique, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 8 septembre 2026
- « RÉCUP ET CRÉATION » – atelier créatif couture (adultes), Café culturel « La Passerelle Negreneys », Toulouse 8 septembre 2026
- Livre d’artiste L’espace entre nous de Claudine Valette, Bibliothèque Roseraie, Toulouse 8 septembre 2026
- Marika Perros, Médiathèque Grand M, Toulouse 8 septembre 2026
- Permanence d’aide numérique, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 8 septembre 2026