Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou
Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou dimanche 28 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Fête du Cinéma
26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
FÊTE DU CINÉMA.
Du 28 juin au 1er juillet, c’est la fête du cinéma !
Pendant 4 jours, profitez du tarif exceptionnel de 5€ la séance seulement !
FÊTE DU CINÉMA.
Du 28 juin au 1er juillet, c’est la fête du cinéma !
Pendant 4 jours, profitez du tarif exceptionnel de 5€ la séance seulement ! .
26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
FÊTE DU CINÉMA.
From June 28 to July 1, it’s cinema time!
For 4 days, take advantage of the special rate of only 5? per screening!
L’événement Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE
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