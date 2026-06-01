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Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou

Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou

Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 26 Place du 11 Août

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Nogent-le-Rotrou

Fête du Cinéma

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-28

FÊTE DU CINÉMA.
Du 28 juin au 1er juillet, c’est la fête du cinéma !
Pendant 4 jours, profitez du tarif exceptionnel de 5€ la séance seulement !
FÊTE DU CINÉMA.
Du 28 juin au 1er juillet, c’est la fête du cinéma !
Pendant 4 jours, profitez du tarif exceptionnel de 5€ la séance seulement !   .

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

FÊTE DU CINÉMA.
From June 28 to July 1, it’s cinema time!
For 4 days, take advantage of the special rate of only 5? per screening!

L’événement Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE

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