Nogent-le-Rotrou

Fête du Cinéma

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

FÊTE DU CINÉMA.

Du 28 juin au 1er juillet, c’est la fête du cinéma !

Pendant 4 jours, profitez du tarif exceptionnel de 5€ la séance seulement !

FÊTE DU CINÉMA.

Du 28 juin au 1er juillet, c’est la fête du cinéma !

Pendant 4 jours, profitez du tarif exceptionnel de 5€ la séance seulement ! .

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

FÊTE DU CINÉMA.

From June 28 to July 1, it’s cinema time!

For 4 days, take advantage of the special rate of only 5? per screening!

L’événement Fête du Cinéma Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE