Longeville-sur-Mer

Fête du Club Longeville Surf Club

Plage des Conches Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

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Plage des Conches Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 42 39 57

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English :

L’événement Fête du Club Longeville Surf Club Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral