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Fête du Club Longeville Surf Club Longeville-sur-Mer

Fête du Club Longeville Surf Club Longeville-sur-Mer samedi 13 juin 2026.

Adresse : Plage des Conches

Ville : 85560 Longeville-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Longeville-sur-Mer

Fête du Club Longeville Surf Club

Plage des Conches Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Plage des Conches Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 42 39 57 

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English :

L’événement Fête du Club Longeville Surf Club Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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