Fête du Club ONCK Rivière artificielle Orthez

Orthez

Fête du Club ONCK

Rivière artificielle Quartier des Saligues Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

14h30 16h30 Portes ouvertes avec initiation stand-up, paddle, Kayak et Rafting.

16h30 -18h30 Mini compétition

19h Soirée auberge Espagnol avec apéro, barbecue et Sono.

Prévente des places pour la saison d’été avec une remise de 10%. .

Rivière artificielle Quartier des Saligues Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 83 10 87

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English : Fête du Club ONCK

L’événement Fête du Club ONCK Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn