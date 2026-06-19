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Fête du Club ONCK Rivière artificielle Orthez

Fête du Club ONCK Rivière artificielle Orthez

Fête du Club ONCK Rivière artificielle Orthez samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rivière artificielle

Adresse : Quartier des Saligues

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Orthez

Fête du Club ONCK

Rivière artificielle Quartier des Saligues Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

14h30 16h30 Portes ouvertes avec initiation stand-up, paddle, Kayak et Rafting.
16h30 -18h30 Mini compétition
19h Soirée auberge Espagnol avec apéro, barbecue et Sono.
Prévente des places pour la saison d’été avec une remise de 10%.   .

Rivière artificielle Quartier des Saligues Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 83 10 87 

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English : Fête du Club ONCK

L’événement Fête du Club ONCK Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn

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