Fête du Club ONCK Rivière artificielle Orthez
Fête du Club ONCK Rivière artificielle Orthez samedi 4 juillet 2026.
Orthez
Fête du Club ONCK
Rivière artificielle Quartier des Saligues Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
14h30 16h30 Portes ouvertes avec initiation stand-up, paddle, Kayak et Rafting.
16h30 -18h30 Mini compétition
19h Soirée auberge Espagnol avec apéro, barbecue et Sono.
Prévente des places pour la saison d’été avec une remise de 10%. .
Rivière artificielle Quartier des Saligues Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 83 10 87
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English : Fête du Club ONCK
L’événement Fête du Club ONCK Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn
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