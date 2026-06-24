Fête du club sors de chez toi Sorde-l’Abbaye
Fête du club sors de chez toi Sorde-l’Abbaye samedi 4 juillet 2026.
Sorde-l’Abbaye
Fête du club sors de chez toi
Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête du club sors de chez toi.
8h30: Accueil des participants
9h: Balade d’environ 3h ouverte à tous
13h: Repas sous les platanes
Date limite d’inscription le 1er juillet 2026 avant midi
Ouvert à tous
Fête du club sors de chez toi.
8h30: Accueil des participants
9h: Balade d’environ 3h ouverte à tous
13h: Repas sous les platanes
Date limite d’inscription le 1er juillet 2026 avant midi
Ouvert à tous .
Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 67 40
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English : Fête du club sors de chez toi
Club Outing: Get Out of the House.
8:30 a.m.: Welcome for participants
9:00 a.m.: Walk lasting about 3 hours, open to everyone
1:00 p.m.: Lunch under the plane trees
Registration deadline: July 1, 2026, before noon
Open to everyone
L’événement Fête du club sors de chez toi Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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