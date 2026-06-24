Fête du club sors de chez toi Sorde-l’Abbaye samedi 4 juillet 2026.

Sorde-l’Abbaye

Fête du club sors de chez toi

Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête du club sors de chez toi.

8h30: Accueil des participants

9h: Balade d’environ 3h ouverte à tous

13h: Repas sous les platanes

Date limite d’inscription le 1er juillet 2026 avant midi

Ouvert à tous

Fête du club sors de chez toi.

8h30: Accueil des participants

9h: Balade d’environ 3h ouverte à tous

13h: Repas sous les platanes

Date limite d’inscription le 1er juillet 2026 avant midi

Ouvert à tous .

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 67 40

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English : Fête du club sors de chez toi

Club Outing: Get Out of the House.

8:30 a.m.: Welcome for participants

9:00 a.m.: Walk lasting about 3 hours, open to everyone

1:00 p.m.: Lunch under the plane trees

Registration deadline: July 1, 2026, before noon

Open to everyone

L’événement Fête du club sors de chez toi Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans