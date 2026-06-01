Le Collet-de-Dèze

FÊTE DU COLLET DE DÈZE

Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Comme chaque année profitez d’un Week end festif au Collet de Dèze, avec de nombreuses animations, concerts, concours de pétanque.

Comme chaque année profitez d’un Week end festif au Collet de Dèze.

Au programme du week-end:

Vendredi:

18h: Concours de pétanque, doublette mixte 100€ + FP

19h: Apéro d’ouverture, grillades frites avec DJ Mathissou

21h: Diffusion match coupe du monde 2026 Norvège France

Samedi:

15h: Concours de pétanque doublettes, 200€ +FP

19h Apéro géant animé par La Jungle

20h30: Grand bal animé par La Jungle

Dimanche:

8h30: Randonnée pédestre

9h: Trail la nouvelle Calade

10h: concours de pétanque tête à tête 100€ +FP

12h: Apéro animé par Remi Sax

13h: Grande Paëlla organisé par l’association la Calade Réservation auprès de Ruben

15h: Concours pétanque Triplette 300€ + FP

16h: Course à pied enfant 5 à 12 ans

19h: Apéro de clôture, grillade frites .

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 08 26 69 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As every year, enjoy a festive weekend at Collet de Dèze, with numerous events, concerts and pétanque competitions.

L’événement FÊTE DU COLLET DE DÈZE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère