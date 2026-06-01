FÊTE DU COLLET DE DÈZE Le Collet-de-Dèze
FÊTE DU COLLET DE DÈZE Le Collet-de-Dèze vendredi 26 juin 2026.
Le Collet-de-Dèze
FÊTE DU COLLET DE DÈZE
Le Collet-de-Dèze Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Comme chaque année profitez d’un Week end festif au Collet de Dèze, avec de nombreuses animations, concerts, concours de pétanque.
Comme chaque année profitez d’un Week end festif au Collet de Dèze.
Au programme du week-end:
Vendredi:
18h: Concours de pétanque, doublette mixte 100€ + FP
19h: Apéro d’ouverture, grillades frites avec DJ Mathissou
21h: Diffusion match coupe du monde 2026 Norvège France
Samedi:
15h: Concours de pétanque doublettes, 200€ +FP
19h Apéro géant animé par La Jungle
20h30: Grand bal animé par La Jungle
Dimanche:
8h30: Randonnée pédestre
9h: Trail la nouvelle Calade
10h: concours de pétanque tête à tête 100€ +FP
12h: Apéro animé par Remi Sax
13h: Grande Paëlla organisé par l’association la Calade Réservation auprès de Ruben
15h: Concours pétanque Triplette 300€ + FP
16h: Course à pied enfant 5 à 12 ans
19h: Apéro de clôture, grillade frites .
Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 08 26 69 06
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English :
As every year, enjoy a festive weekend at Collet de Dèze, with numerous events, concerts and pétanque competitions.
L’événement FÊTE DU COLLET DE DÈZE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère