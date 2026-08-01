Fête du Compeix rue du puy de l’aiguille Saint-Pierre-Bellevue
samedi 22 août 2026 · rue du puy de l'aiguille · Saint-Pierre-Bellevue
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bellevue
Fête du Compeix
rue du puy de l’aiguille Espace salle polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Nombreuses animations tout au long de la journée
– Randonnée pédestre 8km 10km 14km (5€, café offert / Inscription à partir de 8h)
– Brocante et vide-grenier (Inscriptions 07 89 32 77 45
– Concours de pétanque à 14h (10€ par équipe)
– Rallye touristique à vélo, en voiture ou à moto (5€ par équipe, inscriptions 06 89 80 09 15)
– Animations et musique
– Restauration midi et soir sur réservation (06 31 96 45 17, 20€ / personne)
– Buvette toute la journée
– Animation musicale le soir .
rue du puy de l’aiguille Espace salle polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 96 45 17
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English : Fête du Compeix
L’événement Fête du Compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Creuse Sud Ouest
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