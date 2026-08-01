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Fête du Compeix rue du puy de l’aiguille Saint-Pierre-Bellevue

samedi 22 août 2026 · rue du puy de l'aiguille · Saint-Pierre-Bellevue

Fête du Compeix rue du puy de l’aiguille Saint-Pierre-Bellevue

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
rue du puy de l'aiguille
Adresse
Espace salle polyvalente du Compeix
Ville
23460 Saint-Pierre-Bellevue
Département
Creuse
Tarif

Saint-Pierre-Bellevue

Fête du Compeix

rue du puy de l’aiguille Espace salle polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Nombreuses animations tout au long de la journée

– Randonnée pédestre 8km 10km 14km (5€, café offert / Inscription à partir de 8h)
– Brocante et vide-grenier (Inscriptions 07 89 32 77 45
– Concours de pétanque à 14h (10€ par équipe)
– Rallye touristique à vélo, en voiture ou à moto (5€ par équipe, inscriptions 06 89 80 09 15)
– Animations et musique
– Restauration midi et soir sur réservation (06 31 96 45 17, 20€ / personne)
– Buvette toute la journée
– Animation musicale le soir   .

rue du puy de l’aiguille Espace salle polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 96 45 17 

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English : Fête du Compeix

L’événement Fête du Compeix Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Creuse Sud Ouest

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