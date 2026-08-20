Fête du court métrage Azay-sur-Cher
dimanche 21 mars 2027 · Azay-sur-Cher
Informations pratiques
Azay-sur-Cher
Fête du court métrage
4 Grande Rue Azay-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 18:00:00
fin : 2027-03-21 19:30:00
Date(s) :
2027-03-21
La Touline participe chaque année à La fête du court-métrage. La Fête du court métrage expose sa magie au plus grand nombre.
Cinéphiles ou néophytes, jeune public, familles et passionnés elle permet à tous de découvrir le court métrage au travers de projections partout en France et aussi à l’international. Le but est de faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Un groupe d’adhérents de La Touline visionne et évalue une
cinquantaine de films, puis en sélectionne une douzaine. La sélection, d’une durée de 1h30, est volontairement éclectique, à la fois historique, culturelle et divertissante. Après la séance, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons échanger sur les choix, débattre sur les films. À partir de 12 ans. .
4 Grande Rue Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 43 84 latouline37@gmail.com
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English :
La Touline participates every year in the short film festival.
L’événement Fête du court métrage Azay-sur-Cher a été mis à jour le 2026-08-20 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire
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