Fête du court métrage, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Fête du court métrage Samedi 28 mars, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections !

On prendra soin de notre confort ! Matelas douillets, chaises longues, coussins et plaids moelleux.. de quoi passer une agréable nuit de projections de courts-métrages !

L’équipe bénévole s’occupe de nous concocter un buffet de gourmandises pour accompagner cette belle nuit.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections ! projection cours metrage