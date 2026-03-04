Fête du court métrage, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
Fête du court métrage, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage Samedi 28 mars, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00
Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections !
On prendra soin de notre confort ! Matelas douillets, chaises longues, coussins et plaids moelleux.. de quoi passer une agréable nuit de projections de courts-métrages !
L’équipe bénévole s’occupe de nous concocter un buffet de gourmandises pour accompagner cette belle nuit.
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage, la Maison de la Terre vous invite à une nuit de projections ! projection cours metrage