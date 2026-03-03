Fête du court-métrage Cinéma Peyrat-le-Château

Fête du court-métrage Cinéma Peyrat-le-Château dimanche 29 mars 2026.

Cinéma 7, place du Champ-de-Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

2026-03-29

10h30 Mon jardin merveilleux 5 courts-métrages 26min Dès 3 ans
16h Coup de coeur du public 5 courts-métrages 1h20 Dès 12 ans
17h30 En haut de l’affiche 4 courts métrages 1h20 Dès 12 ans
cinemapeyrat@orange.fr

