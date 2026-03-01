FETE DU COURT METRAGE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste

FETE DU COURT METRAGE

CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-25 12:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Plusieurs séances de courts métrages 10h00-12h00-15h00-18h00-20h30 selon l’âge du public

Consultez l’ensemble du programme de ce mercredi sur le site du centre culturel de la Maison du Savoir

Gratuit

CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 48 78 contact@maisondusavoir.fr

English :

Several sessions of short films 10:00-12:00-15:00-18:00-20:30 depending on the age of the audience

See the full program for this Wednesday on the Maison du Savoir cultural center website

Free

