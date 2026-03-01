FETE DU COURT METRAGE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste
CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Plusieurs séances de courts métrages 10h00-12h00-15h00-18h00-20h30 selon l’âge du public
Consultez l’ensemble du programme de ce mercredi sur le site du centre culturel de la Maison du Savoir
Gratuit
Several sessions of short films 10:00-12:00-15:00-18:00-20:30 depending on the age of the audience
See the full program for this Wednesday on the Maison du Savoir cultural center website
Free
