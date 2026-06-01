Fête du dragon, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Fête du dragon Samedi 27 juin, 10h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Tout public, gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Partez à la chasse aux dragons à travers la ville lors d’un jeu de piste ludique et mystérieux, avant de découvrir l’exposition issue du concours estival du Quartier des Arts. Rendez-vous à l’accueil du musée pour le départ.

Durée 2h – A 10h

Tout public, gratuit sur réservation

Samedi 27 juin

Musée des Arts et Traditions Populaires, et quartier des arts

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Fête du dragon