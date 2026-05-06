Fête du drapeau haïtien et hommage à Toussaint Louverture, Square Toussaint Louverture, Bordeaux

Fête du drapeau haïtien et hommage à Toussaint Louverture Lundi 18 mai, 11h00 Square Toussaint Louverture Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T11:00:00+02:00 – 2026-05-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T11:00:00+02:00 – 2026-05-18T12:00:00+02:00

Ce temps de commémoration est dédié à la célébration de l’identité, de l’histoire et des luttes du peuple haïtien à travers l’hommage à leur drapeau, créé en 1803 dans le contexte de la révolution haïtienne.

Cérémonie

Un évènement « Journées de la mémoire«

Square Toussaint Louverture Parc aux Angéliques, Quai des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux 33082 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

L’Association Amitié France Haïti vous invite à la fête du drapeau haïtien ainsi qu’à l’hommage rendu à Toussaint Louverture. jmbx26 bordeaux

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval