Fête du Fin Gras du Mézenc

Le bourg Les Vastres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Chaque année, le 1er week end de juin, le territoire Mézenc Gerbier se retrouve dans un village de la zone de l’AOP, pour fêter la fin de la saison Fin gras du Mézenc . Au programme, défilé des animaux, spectacles et bien sûr repas à base de Fin Gras.

.

Le bourg Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67 secretariat@maisondufingras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, on the 1st weekend of June, the whole Mézenc Gerbier region comes together in a village within the PDO zone, to celebrate the end of the Fin Gras du Mézenc season. The program includes a parade of animals, shows and, of course, a Fin Gras-based meal.

L’événement Fête du Fin Gras du Mézenc Les Vastres a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal