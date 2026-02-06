Fête du Fin Gras, journée d’ouverture Chaudeyrolles

Fête du Fin Gras, journée d’ouverture

En ouverture de la Fête du Fin Gras, qui a lieu chaque année le 1er week end de juin, Chaudeyrolles annonce la couleur avec des animations la veille, le samedi. Restauration. Stands de producteurs et artisans. Groupe folklorique. Jeux pour enfants.

Le bourg Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67 secretariat@maisondufingras.com

English :

To open the Fête du Fin Gras, which takes place every year on the 1st weekend in June, Chaudeyrolles sets the scene with entertainment on the Saturday before. Catering. Producer and artisan stalls. Folklore group. Children’s games.

