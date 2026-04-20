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Soupe aux choux Chaudeyrolles

Soupe aux choux Chaudeyrolles samedi 1 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43430 Chaudeyrolles

Département : Haute-Loire

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chaudeyrolles

Soupe aux choux

Le bourg Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Traditionnelle soupe aux choux.
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Le bourg Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

Traditional cabbage soup.

L’événement Soupe aux choux Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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