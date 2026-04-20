Soupe aux choux Chaudeyrolles
Soupe aux choux Chaudeyrolles samedi 1 août 2026.
Chaudeyrolles
Soupe aux choux
Le bourg Chaudeyrolles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Traditionnelle soupe aux choux.
.
Le bourg Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional cabbage soup.
L’événement Soupe aux choux Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal