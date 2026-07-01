Informations pratiques

Chaudeyrolles

Balade autour des plantes comestibles

Maison du Fin Gras Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-07

Ces rencontres vous inviteront à découvrir les plantes comestibles, leurs usages et leurs richesses, dans un moment convivial et accessible à tous. gratuit sur inscription au 04 71 56 17 67.

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Maison du Fin Gras Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67 secretariat@maisondufingras.com

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English :

These events will invite you to discover edible plants, their uses, and their benefits in a friendly atmosphere that’s accessible to everyone. Free with registration by calling 04 71 56 17 67.

L’événement Balade autour des plantes comestibles Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal