Balade autour des plantes comestibles Chaudeyrolles
jeudi 23 juillet 2026 · Chaudeyrolles
Informations pratiques
Chaudeyrolles
Balade autour des plantes comestibles
Maison du Fin Gras Chaudeyrolles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-07
Ces rencontres vous inviteront à découvrir les plantes comestibles, leurs usages et leurs richesses, dans un moment convivial et accessible à tous. gratuit sur inscription au 04 71 56 17 67.
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Maison du Fin Gras Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67 secretariat@maisondufingras.com
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English :
These events will invite you to discover edible plants, their uses, and their benefits in a friendly atmosphere that’s accessible to everyone. Free with registration by calling 04 71 56 17 67.
L’événement Balade autour des plantes comestibles Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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