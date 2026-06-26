Découverte de la ruche Salle des associations Chaudeyrolles
Découverte de la ruche Salle des associations Chaudeyrolles vendredi 24 juillet 2026.
Chaudeyrolles
Découverte de la ruche
Salle des associations Au bas du village Chaudeyrolles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le comité des fêtes de Chaudeyrolles vous invite à une découverte de la ruche, proposée par Mercedes Charreton de l’INRAE. L’événement sera suivi d’un échange autour du verre de l’amitié.
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Salle des associations Au bas du village Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
The Chaudeyrolles Festival Committee invites you to learn about beehives, presented by Mercedes Charreton of INRAE. The event will be followed by a friendly get-together over drinks.
L’événement Découverte de la ruche Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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