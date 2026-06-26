Découverte de la ruche Salle des associations Chaudeyrolles vendredi 24 juillet 2026.

Chaudeyrolles

Découverte de la ruche

Salle des associations Au bas du village Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le comité des fêtes de Chaudeyrolles vous invite à une découverte de la ruche, proposée par Mercedes Charreton de l’INRAE. L’événement sera suivi d’un échange autour du verre de l’amitié.

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Salle des associations Au bas du village Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

The Chaudeyrolles Festival Committee invites you to learn about beehives, presented by Mercedes Charreton of INRAE. The event will be followed by a friendly get-together over drinks.

L’événement Découverte de la ruche Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal