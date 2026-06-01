FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains
FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains dimanche 28 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
FÊTE DU FOOT LOTO
Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 juin esplanade de la piscine
16h loto
Infos au 06 89 92 63 30
Dimanche 28 juin esplanade de la piscine
16h loto
Infos au 06 89 92 63 30 .
Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 89 92 63 30
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English :
Sunday, June 28 esplanade de la piscine
4pm bingo
Info: 06 89 92 63 30
L’événement FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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