Lamalou-les-Bains

FÊTE DU FOOT LOTO

Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin esplanade de la piscine

16h loto

Infos au 06 89 92 63 30

Dimanche 28 juin esplanade de la piscine

16h loto

Infos au 06 89 92 63 30 .

Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 89 92 63 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, June 28 esplanade de la piscine

4pm bingo

Info: 06 89 92 63 30

L’événement FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB