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FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains

FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Boulevard Saint- Michel

Ville : 34240 Lamalou-les-Bains

Département : Hérault

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Lamalou-les-Bains

FÊTE DU FOOT LOTO

Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin esplanade de la piscine
16h loto
Infos au 06 89 92 63 30
Dimanche 28 juin esplanade de la piscine
16h loto
Infos au 06 89 92 63 30   .

Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 89 92 63 30 

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English :

Sunday, June 28 esplanade de la piscine
4pm bingo
Info: 06 89 92 63 30

L’événement FÊTE DU FOOT LOTO Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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